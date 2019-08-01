ВЦИОМ: Россияне хотят в «Газпром»

Россияне хотят работать в «Газпроме». Газовый гигант в качестве желаемого места трудоустройства назвала почти половина респондентов, опрошенных ВЦИОМ.

Итоги исследования опубликованы 1 августа. На вопрос, в какой компании они бы хотели работать, 40% граждан назвали «Газпром», 23% – РЖД, 18% – «Роснефть». Чуть менее популярны у российского населения Сбербанк (14%), ЛУКОЙЛ и «Аэрофлот» (по 12%). В одной из энергетических компаний (например, «РусГидро» или ФСК ЕЭС) хотели бы работать 9%. Столько же предпочли бы «Норильский никель». 7% назвали ВТБ и «ВТБ 24».

Сотовые операторы не набрали и пяти процентов: в МТС хотели бы работать 3% опрошенных, в «Билайне» – 2%. У «Росгосстраха» -3%, «Вимм-Билль-Данна» – 2%, «Евразхолдинга» – 1%.

Главными критериями выбора места работы участники опроса назвали хорошую зарплату (4,69 балла из 5 возможных) и своевременность выполнения обязательств компанией (4,66). Не менее важны для сограждан соблюдение норм безопасности на предприятии (4,57), благоприятный психологический климат (4,52) и возможность реализации своих знаний и навыков на рабочем месте (4,50).