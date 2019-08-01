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01.08.2019 10:46
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В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – в Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» клиентом стала Надежда, которая приобрела квартиру в «Доме на Блюхера», строящемся в 12 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

«Калининский район стал для меня уже родным, – рассказывает Надежда. – Здесь живут мои родители, друзья, поэтому недвижимость выбирала поближе к ним. У «Дома на Блюхера» хорошее расположение и транспортная доступность, но самое главное преимущество – высокая готовность дома. Это и стало решающим фактором в выборе квартиры. Я благодарна менеджеру Группы «Эталон» за консультации и советы, которые помогли мне совершить такой ответственный шаг, как покупка недвижимости».

«7000 контрактов – это отличный показатель доверия клиентов, качества нашей работы и прекрасный подарок для Компании ко Дню строителя, – отметил Юрий Бородин, генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). – «Дом на Блюхера» – проект, который совместил в себе все преимущества жилья комфорт-класса: хорошую экологию и сложившуюся инфраструктуру района, паркинг, квартиры с удобными планировками и отделкой. Новоселья осталось ждать недолго – уже в I квартале 2020 года мы планируем ввести «Дом на Блюхера» в эксплуатацию».

По сложившейся доброй традиции «юбилейному» покупателю вручили памятные подарки – книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, кофемашину и талисман Компании – Рыжего Кота, который является символом тепла и уюта в доме.

Жилой комплекс представляет собой 18-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг.

«Дом на Блюхера» строится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

 

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