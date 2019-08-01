Добровольческая экспедиция Русского географического общества и Балтийского флота «Маяки России» стартовала из Кронштадта

Участники добровольческой экспедиции «Маяки России» на борту десантных катеров «Иван Пасько» и «Алексей Баринов» Балтийского флота вышли из Кронштадта 1 августа.

Как сообщил «Фонтанке» участник экспедиции Андрей Краснобаев, в течение двух недель экспедиция будет работать на острове Большой Тютерс в западной части Финского залива.

Среди ключевых задач экспедиции этого года: капитальный ремонт исторического маячного дома на Большом Тютерсе, поисковые мероприятия в местах боевых действий периода Великой Отечественной войны, а также работа по изучению экологической обстановки в природоохранной зоне острова Большой Тютерс.

В составе экспедиции волонтёры комплексной экспедиции РГО «Гогланд», экологические волонтёры инженерной компании «Фертоинг».