МЧС призвало не надеяться на дожди и тушить пожары в Сибири «в любом случае»
Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин констатировал, что ситуация с лесными пожарами в стране развивается «по неблагоприятному сценарию», а дождей в ближайшее время ждать не стоит.
«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», – цитирует 1 августа заявление Сергея Абанина ТАСС.
По его словам, площадь лесных пожаров только увеличивается. Абанин отметил, что причиной сложившейся ситуации стали «длительная сухая погода» и «отсутствие активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях».
Абанин уверен, что дожди не придут в Сибирь и на Дальний Восток. «Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год», – отметил замначальника центра «Антистихия».
Он особо подчеркнул, что пожары в Поволжье и Центральной России были потушены вовремя, а в Сибири и на Дальнем Востоке «муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией».
Справка:
По данным Минприроды, в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии действует режим ЧС из-за природных пожаров, общая площадь которых составляет 2,7 млн га (на 12% больше прошлогоднего показателя).
Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны присоединиться к тушению пожаров. В Красноярский край военное ведомство направило для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.
Оказать помощь в тушении России предлагал президент США Дональд Трамп.