МЧС призвало не надеяться на дожди и тушить пожары в Сибири «в любом случае»

Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин констатировал, что ситуация с лесными пожарами в стране развивается «по неблагоприятному сценарию», а дождей в ближайшее время ждать не стоит.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», – цитирует 1 августа заявление Сергея Абанина ТАСС.

По его словам, площадь лесных пожаров только увеличивается. Абанин отметил, что причиной сложившейся ситуации стали «длительная сухая погода» и «отсутствие активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях».

Абанин уверен, что дожди не придут в Сибирь и на Дальний Восток. «Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год», – отметил замначальника центра «Антистихия».

Он особо подчеркнул, что пожары в Поволжье и Центральной России были потушены вовремя, а в Сибири и на Дальнем Востоке «муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией».