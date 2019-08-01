Финляндия ужесточила визовые требования для россиян. С 1 сентября понадобится полный комплект документов

Финляндия с 1 сентября будет запрашивать полный комплект документов у россиян, подающих заявление для получения шенгенской визы. Об этом 1 августа сообщает министерство иностранных дел страны, ссылаясь на директиву Евросоюза.

«Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, а также консульства в Петрозаводске и Мурманске начнут соблюдать общепринятую практику стран ЕС в отношении документов, необходимых для визовых заявлений», – говорится в сообщении.

Туристам необходимо будет подтвердить свой план поездки и наличие финансовых средств. Теперь к заявлению нужно будет приложить билеты и бронь гостиницы, а если таковых нет, то детально расписать план поездки. В случае отсутствия билетов и брони – письменно описать маршрут. В качестве доказательства финансовой самостоятельности подойдёт справка о доходах, выписка из банка за последние три месяца или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России.