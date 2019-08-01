Минобороны испытало «военный интернет» на расстоянии в две тысячи километров

Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования. Обмен данными со скоростью 300 мбит/с велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км.

Информация передавалась по локальной беспроводной сети, которая позволяет обмениваться файлами большого объема, в том числе в аудио- и видеоформате. Во время учений, которые прошли в Центральном военном округе, были использованы цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС и станции космической связи Р-438-Н «Белозер», сообщает 1 августа РБК со ссылкой на «Известия».

По данным газеты, для создания автономной беспроводной сети было использовано около 1,5 тыс. средств связи. В испытаниях участвовали более 4,5 тыс. военнослужащих.

Минобороны утверждает, что каналы связи защищены от взлома, а передаваемые данные шифруются.

В конце июня стало известно, что военные Министерства обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании «военного интернета». Сеть под названием Tactical Edge Networking (TEN) станет тестовым вариантом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.