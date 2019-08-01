Медведев поручил Генпрокуратуре, СК и МВД проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири

Проверить возможную связь между незаконной вырубкой лесов и пожарами в Сибири велел Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поручение было дано со сроком выполнения до 1 ноября по итогам совещания по ситуации с лесными пожарами в Красноярске, сообщает 1 августа ТАСС.

Дополнительно Дмитрий Медведев поручил МЧС, Минприроды и главам Дальневосточного и Сибирского округов подготовить свои предложения, которые помогут сделать борьбу с лесными пожарами более эффективной, а также указал информировать население о происходящем. «Чтобы людям было понятно, что и как происходит, в каком направлении развивается», — пояснил он.

По данным Минприроды, в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии действует режим ЧС из-за природных пожаров, общая площадь которых составляет 2,7 млн га (на 12% больше прошлогоднего показателя).

Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны присоединиться к тушению пожаров. В Красноярский край военное ведомство направило для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.

Оказать помощь в тушении России предлагал президент США Дональд Трамп.