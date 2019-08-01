В финском аэропорту Тампере разбился пилот легкомоторного самолёта. Из-за ЧП отменили рейсы

В аэропорту Пирккала финского города Тампере упал сверхлёгкий самолёт, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошёл накануне, 31 июля, спасатели получили звонок об инциденте около 9 вечера. Трагедия попала на видео: по нему видно, как судно начало взлет с взлётно-посадочной полосы и сразу накренилось влево. Самолет совершил полный круг по мере подъема и внезапно спикировал под острым углом вниз крылом в поле рядом с ВВП.

В результате несчастного случая погиб пилот-ученик. Причины происшествия выясняются.

По данным Yle, из-за происшествия вечером 31 июля рейсы из Будапешта и в Будапешт были перенаправлены в Турку. Судя по табло на сегодня, 1 августа, изменений больше не предвидится.

В Финляндии за текущий год произошло 38 аварий со сверхлёгкими самолётами. Погибли 11 человек.