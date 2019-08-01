«Мучение для противника». КНДР испытала оружие для «будущей наземной операции»

Новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра испытали в Северной Корее. На испытаниях лично присутствовал председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын, сообщает 1 августа РБК со ссылкой на государственное информационное агентство ЦТАК.

КНДР утверждает, что новое оружие, разработанное в кратчайшие сроки, сыграет «главную роль в будущей наземной военной операции».

«Ким Чен Ын отметил, что для сил, которые попадут под прицел нового оружия, обстрел этими снарядами станет мучением», – говорится в заявлении главного информационного агентства Северной Кореи.

В США, комментируя ракетные испытания в КНДР, заверили, что не станут пересматривать планы совместных военных учений с Южной Кореей, намеченных на август. Собеседник агентства Reuters в американском командовании отметил, что корректив в ранее намеченный план вносить не планируется.