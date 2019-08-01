На «Комендантском проспекте» начали ремонтировать эскалатор. В утренний час пик в вестибюле возник коллапс

Первый же день ограничений на станции метро «Комендантский проспект» вызвал давку на входе. Едущие на работу утром 1 августа петербуржцы столкнулись со столпотворением в верхнем вестибюле.

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Об ограничениях метрополитен предупредил несколько дней назад. В подземке сообщили: с 1 августа на станции будет капитальный ремонт эскалатора, в связи с чем в рабочие дни с 07.50 до 09.30 вход в вестибюль будет ограничен. Продлится это более двух месяцев — до 7 октября. Пассажиров просили учитывать этот факт и «заранее планировать маршруты поездок», но первое же ограничение предсказуемо обернулось коллапсом.