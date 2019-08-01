Из квартиры на Новаторов ушёл и не вернулся 12-летний школьник. Полиция просит помочь

Не вернувшегося домой мальчика ищет полиция в Кировском районе Петербурга.

По информации «Фонтанки», 31 июля около часа дня из 19 дома на бульваре Новаторов вышел школьник Сергей Петрунин. 12-летний ребёнок был одет в синие джинсы и чёрную куртку, денег и мобильного телефона из дома не взял. Родители не дождались сына до сих пор. Семья благополучная, ранее подросток не уходил.

Рост мальчика 135 сантиметров, из примет родственники назвали три небольших шрама на правой щеке. Школьник носит очки, но оставил их дома. Всех, кто обладает информацией об исчезнувшем просят позвонить по телефонам 252-02-02, 757-64-02 или +7-965-024-17-62.