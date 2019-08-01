На Дальневосточном люксовый «немец» выбил страйк. Полыхающую машину тушили очевидцы

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в Невском районе Петербурга первого августа. Разогнавшийся «Мерседес» подбил две машины, одна из них загорелась после столкновения.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, около семи утра у пересечения Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко «Мерседес» на большой скорости въехал в «Яндекс.Такси». Столкнувшийся транспорт задел ещё один автомобиль, который после удара воспламенился. «Люксовый немец выбил страйк», — комментируют горожане. Тушить пламя поспешил водитель проезжавшей мимо «Газели». По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие — предположительно, двое. Движение транспорта по Дальневосточному проспекту в районе улицы Народной затруднено.

В ГУ МЧС добавили, что участниками ДТП стали пять автомобилей: «Тойота», «Мерседес», «Шкода», «Хонда» и «Фольксваген». У последнего загорелся двигатель.