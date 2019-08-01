СМИ: Военные планируют потушить пожары в Сибири за пять дней. В регион вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты

Минобороны России планирует потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти суток. В регион вылетели 10 самолетов Ил-76 и вертолеты ВКС.

О сроках тушения 1 августа пишут «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. Собеседник издания не исключил, что срок работ будет увеличен.

Подключиться к тушению лесных пожаров в Красноярском крае военным ранеее поручил президент России Владимир Путин.

По данным Минприроды, в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии действует режим ЧС из-за природных пожаров, общая площадь которых составляет 2,7 млн га (на 12% больше прошлогоднего показателя).