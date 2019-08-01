В Долине смерти разбился истребитель ВМС США. Пострадали семь человек

Истребитель Boeing F/A-18E Super Hornet ВМС США разбился в американском штате Калифорния. Боевая машина рухнула в Долине смерти в 200 км от Лос-Анджелеса.

A U.S. Navy F/A-18E Super Hornet jet crashed in California on Wednesday. Ambulances were sent to the crash site near Father Crowley Overlook. https://t.co/yxmUoULMbG — Journal Sentinel (@journalsentinel) August 1, 2019

В результате крушения легкие травмы получили по меньшей мере семь человек, сообщает 1 августа CNN. Отмечается, что в момент падения самолета они находились в каньоне «Звездных войн».

Обстоятельства происшествия выясняются. Судьба пилота самолета до сих пор неизвестна. На месте работают спасатели.