В Петербурге закончилась олимпиада по экономике. Россияне до призовых мест немного не добрались

Международная олимпиада школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO) завершилась в Петербурге 31 июля. Российская команда добралась только до пятой строчки.

Как сообщает комитет по науке и высшей школе Смольного, первое место в общекомандном зачёте заняла команда из Бразилии, на втором и третьем — школьники из Китая. Что касается персоналий, то абсолютным победителем стал Эндрю Пэй из Китая, из двухсот баллов на всех — 172,5 его.

Одна из российских команд не смогла подняться выше пятого места в общекомандном зачёте. Лучшими там были школьники из Москвы и Калининграда, персонально участники этой команды взяли две золотые, две бронзовые и одну серебряную медали. Вторая отечественная команда завоевала лишь две бронзовых награды.

Олимпиада проходила в Петербурге с 24 по 31 июля. В ней приняли участие 29 команд из 24 стран, в том числе Ганы, Индии, Португалии и Узбекистана. В следующем году соревнования пройдут в столице Казахстана.

29 июля российские школьники на международной олимпиаде по химии в Париже завоевали золотые медали. Среди них три москвича и одиннадцатиклассник из Вологды.