«Саечка на пять лет». Участника московского митинга обвиняют в применении насилия в отношении полицейского и массовых беспорядках

Участнику столичного митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму Кириллу Жукову предъявили обвинения по делам о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом в ночь на 1 августа в своем телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Двадцативосьмилетний Жуков был задержан 31 июля. Причем ранее его уже оштрафовали за участие в акции 27 июля. Согласно данным на сайте Зеленоградского районного суда, мужчина был признан виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованном митинге). По предварительной информации, Жуков якобы пытался схватить одного из сотрудников ОМОНа за шлем. На записи, размещенной в Интернете, видно, как он пытается сделать «саечку» омоновцу. Максимальное наказание по ч.1 ст. 318 УК РФ – пять лет лишения свободы.

«Чисто "болотный" сценарий», – кратко прокомментировал обвинение Павел Чиков, напомнив о «болотном деле», по которому в основном проходили люди, случайным образом задержанные на митинге.

Напомним, ранее стало известно, что один из задержанных 27 июля объявил голодовку — он уверяет, что в митинге вообще не участвовал, а просто гулял пьяным.