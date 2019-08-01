«Нам жизненно необходимо расселять наших супер умных медведей». Зоозащитники собирают на новые берлоги

Центр реабилитации диких животных «Велес» ищет средства на строительство нового вольера для медведей. Как пишут зоозащитники 31 июля в соцсети, две берлоги обойдутся примерно в миллион рублей.

В Центре сейчас живут 16 медведей в четырех вольерах. «Наши мишки растут, и нам жизненно необходимо расселять наших супер умных медведей. В Велесе осталось последнее место и возможность построить 102 метра площади для медведей», – заявили зоозащитники. В новом вольере, по плану, разместятся две берлоги.