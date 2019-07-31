КИК подкрался незаметно. От приходящих в Петербург мореходов потребуют доказать безопасность судна

Инспекционная кампания по аварийным системам начинается в морском порту Петербурга. Каждое судно должно быть представлено к досмотру по первому требованию.

Национальная концентрированная инспекционная кампания, сокращённо КИК, стартует с 1 августа и продлится до 30 ноября. Об этом сообщает и.о капитана порта «Большой порт Санкт-Петербург» Михаил Харьюзов.

Капитанам приходящих в Петербург судов необходимо быть готовыми ответить на ряд вопросов. В типовой анкете значится: наличие документации по борьбе за живучесть, надежность противоаварийных систем и умение экипажа противостоять пожару на корабле.