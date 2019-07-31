«Залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения». Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президенты России и США вечером 31 июля провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, уточнили в пресс-службе Кремля. Дональд Трамп во время беседы предложил «содействие России в борьбе с лесными пожарами». Владимир Путин в ответ высказал «искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке».

«Пресс-служба Кремля отмечает, что Путин оценил шаг со стороны Трампа как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами», – пишет РИА «Новости».

Напомним, по данным Авиалесоохраны, в России 31 июля горят почти 2,8 млн га лесов. Самые большие площади пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Премьер-министр Дмитрий Медведев 31 июля пообещал, что федеральный центр поможет пострадавшим от огня регионам и раскритиковал местное начальство. Глава Росгидромета Максим Яковенко предупредил, что в дальнейшем обстановка будет только ухудшаться.