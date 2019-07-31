Вдове петербургского боксера Дадашева выплатят 100 тыс. долларов. Планируется аукцион для помощи семье спортсмена
Вдове погибшего петербургского боксера Максима Дадашева 100 тысяч долларов перечислит промоутерская компания Top Rank. Об этом ТАССу 31 июля заявил глава Top Rank Боб Арум.
«Мы перечислим вдове Дадашева $100 тыс. Также наши боксеры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, боксеры будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Дадашева», – заявил агентству промоутер.
Ранее в Федерации бокса России заявили, что планируют провести турнир памяти спортсмена. Напомним, прощание с Дадашевым состоится в воскресенье, 4 августа, в петергофском морге при Николаевской больнице.
Справка:
20 июля Дадашев провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын.
Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями после вирусного менингита.
Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. В 2016 году переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.