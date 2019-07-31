Вдове петербургского боксера Дадашева выплатят 100 тыс. долларов. Планируется аукцион для помощи семье спортсмена

Вдове погибшего петербургского боксера Максима Дадашева 100 тысяч долларов перечислит промоутерская компания Top Rank. Об этом ТАССу 31 июля заявил глава Top Rank Боб Арум.

«Мы перечислим вдове Дадашева $100 тыс. Также наши боксеры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, боксеры будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Дадашева», – заявил агентству промоутер.

Ранее в Федерации бокса России заявили, что планируют провести турнир памяти спортсмена. Напомним, прощание с Дадашевым состоится в воскресенье, 4 августа, в петергофском морге при Николаевской больнице.