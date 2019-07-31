Пассажирам «суперсудов» разрешат плавать под разведенными мостами в Петербурге, чтобы оживить круизы

Абсолютный запрет на проход экскурсионных катеров с пассажирами под разведенными петербургскими мостами планируется отменить. Такую инициативу представило министерство транспорта РФ.

Действующие правила судоходства запрещают движение судов с пассажирами на борту под разведенными пролетами мостов на Неве в пределах времени прохода грузовых караванов. Поскольку график их движения совпадает с разводкой, специализирующиеся на речных круизах компании не могут предоставить гостям Северной столицы возможность проплыть под пролетами. «Данное регулирование были введено для ограничения движения небольших пассажирских судов, осуществляющих прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга с выходом в Неву. Движение указанного флота с пассажирами представляет угрозу как движению грузового флота, так и самим прогулочным судам, и их пассажирам», – отмечают в транспортном ведомстве.

С предложением частично смягчить такие ограничения выступила компания «Водоходъ». Подготовленный Минтрансом проект поправок в действующие правила допускает проход под разведенными мостами «судов, оборудованных подруливающими устройствами и винторулевыми колонками (азиподами)». Чиновники убеждены, что снятие запрета на движение таких лайнеров с пассажирами на борту в разведенные пролеты петербургских мостов при условии соблюдения надлежащих мер безопасности стимулирует «развитие круизного судоходства на реках России».

Речь идет о новых пассажирских судах смешанного плавания «река-море» – проектах PV300 на 342 пассажира и PV300VD вместимостью 310 человек. Так, круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим» (первоначально – «Князь Владимир») в настоящее время строится на заводе «Красное Сормово» для судоходной компании «Водоходъ», заказ оценивается в 3,1 млрд рублей. Спуск лайнера запланирован на сентябрь 2020 года. Аналогичное судно строится на астраханском заводе «Лотос» по заказу «Московского речного пароходства».

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В компании «Водоходъ» не пожелали комментировать реализацию собственной же инициативы. В свою очередь, конкуренты сомневаются в ее эффективности: «У организующих экскурсионные прогулки компаний уже давно нет цели провезти пассажиров под разведенными или разводящимися мостами», – пояснил «Фонтанке» генеральный директор «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов.

Отметим, что те же правила судоходства запрещают проход катеров в Неву через Зимнюю канавку и Фонтанку с часа ночи до пяти утра, то есть в период разводки петербургских мостов. Такие меры были введены с целью предупреждения столкновений экскурсионных судов с крупнотоннажными грузовыми караванами, перевозящими в том числе опасные грузы, нефть и нефтепродукты. Законность этих ограничений подтвердил Верховный суд России и отменять их министерство транспорта РФ, исходя из опубликованного проекта, пока не намерено.