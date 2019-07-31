В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе пострадали 37 человек. Очевидцы снимают столб огня высотой в десятки метров

Неподалеку от Хьюстона в США загорелся нефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil. Об этом 31 июля сообщают местные СМИ.

DEVELOPING: A shelter in place order has been issued as a fire rages at an ExxonMobil refinery in Baytown, Texas.



It's the latest in a series of fires in Houston area involving the petrochemical industry. https://t.co/uzvl1Rojpq pic.twitter.com/gyEye61vJp — 350 Action Houston (@350Houston) July 31, 2019

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По данным KHOU 11 News Houston, в результате инцидента пострадали 37 человек. Однако их жизни ничего не угрожает — по предварительной информации, все травмы — легкие. Завод расположен в городе Бэйтаун, в 40 километрах от Хьюстона. Местным жителям власти посоветовали укрыться в убежище. Тем временем, очевидцы выкладывают в соцсети видеозаписи пожара — столб огня взмывает в воздух на десятки метров.