Происшествия
В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе пострадали 37 человек. Очевидцы снимают столб огня высотой в десятки метров
Неподалеку от Хьюстона в США загорелся нефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil. Об этом 31 июля сообщают местные СМИ.
DEVELOPING: A shelter in place order has been issued as a fire rages at an ExxonMobil refinery in Baytown, Texas.— 350 Action Houston (@350Houston) July 31, 2019
It's the latest in a series of fires in Houston area involving the petrochemical industry. https://t.co/uzvl1Rojpq pic.twitter.com/gyEye61vJp
По данным KHOU 11 News Houston, в результате инцидента пострадали 37 человек. Однако их жизни ничего не угрожает — по предварительной информации, все травмы — легкие. Завод расположен в городе Бэйтаун, в 40 километрах от Хьюстона. Местным жителям власти посоветовали укрыться в убежище. Тем временем, очевидцы выкладывают в соцсети видеозаписи пожара — столб огня взмывает в воздух на десятки метров.
BREAKING: Explosion and fire reported at Exxon facility in Baytown just. No shelter in place reported right now. Visit https://t.co/WP7mq1Ug8E for latest updates. pic.twitter.com/ktnzh5wFbB— KHOU 11 News Houston (@KHOU) July 31, 2019