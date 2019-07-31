«Ситуация с каждым годом будет ухудшаться». Глава Росгидромета предложил россиянам «адаптироваться» к лесным пожарам

Лесных пожаров с каждым годом будет все больше. Такой вывод можно сделать из заявления главы Росгидромета Максима Яковенко, которое он сделал 31 июля после совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом 31 июля пишет ТАСС.

«Главный вопрос [совещания] — борьба с лесными пожарами, что хотелось бы отметить: ситуация с каждым годом будет ухудшаться, потому что климатические изменения видны уже везде, даже у нас в России», – цитирует агентство слова Яковенко.

Средний рост температуры по сравнению с многолетними уровнями, по словам главы Росгидромета, в некоторых районах Сибири достиг 8-10 градусов.

«Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, соответственно, температуры будут повышаться – не по экспоненте, но значительными темпами, выше, чем средние [показатели] по миру. Поэтому климатическая ситуация здесь будет все время ухудшаться», – заявил Яковенко.

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Он подытожил тем, что к россиянам «надо адаптироваться» к климатическим изменениям — например, внимательнее подходить к пожарной безопасности.

Напомним, по данным Авиалесоохраны, в России 31 июля горят почти 2,8 млн га лесов. Самые большие площади пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Премьер-министр Дмитрий Медведев 31 июля пообещал, что федеральный центр поможет пострадавшим от огня регионам и раскритиковал местное начальство.