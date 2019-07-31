«Метрострой» показал три новых станции Фрунзенского радиуса. Появились признаки благоустройства и входы для пассажиров
«Метрострой» опубликовал фотографии трёх станций Фрунзенского радиуса за месяц до их предполагаемого открытия. Там зонты, карнизы и стекло.
Кадры были опубликованы в соцсетях «Метростроя» днём 31 июля. На них запечатлен наклонный ход и вестибюль «Проспекта Славы», где «навешивают зонты» и на световые карнизы готовы монтировать стекла. Показали в компании и вход на станцию, сейчас его остекляют. Спуск представляет собой лестницу под землю.
Возле «Дунайской» засыпают дорожки и мостят площадки, внешне здание метро выглядит почти так же, как «Спасская». На станции метро «Шушары» монтируют лифты.
Фотографии новых, но все ещё не открытых станций, появлялись и раньше. Открытие всех трёх станций запланировано на 1 сентября. Неделю назад на контактный рельс было подано электричество, между станциями проехал первый поезд.
Справка:
Первоначально три станции метро городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линиям. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.