Американский военный истребитель разбился в Долине смерти

Истребитель F/A-18E потерпел крушение в Калифорнии, в районе Долины смерти. Об этом 31 июля сообщает CNN.

В силах ВМС заявили, что уже ведутся поисково-спасательные работы. Судьба пилота пока неизвестна. Место падения находится примерно в 200 километрах от Лос-Анджелеса. Представитель местного шерифа сообщила CNN, что военные еще не прибыли на место, полицейские помогают охранять район.

A US Navy F/A-18E Super Hornet jet has crashed near Naval Air Weapons Station China Lake in California, according to US Naval Air Forces https://t.co/OzPBMDPaMd pic.twitter.com/BWRwOIzFjs