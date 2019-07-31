В Москве арестован подозреваемый в госизмене. Дело засекречено

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом 31 июля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ещенко заключен под стражу до 24 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он мог «передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации или их представителей». Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Подробности дела неизвестные, его материалы находятся по грифом «секретно».

Напомним, 25 июня по статье «госизмена» был арестован россиянин Сергей Петушков, подробности дела также не сообщались. 4 июля был задержан помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. В СМИ его называли «личным юристом» Николая Цуканова.