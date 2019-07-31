«Был просто пьян». Задержанный на московской акции уверяет, что не митинговал. Он объявил голодовку

Один из задержанных во время московского митинга 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму объявил голодовку. Об этом 31 июля сообщает член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

В своем отчете она указывает, что Климова, по его словам, задерживали в день акции дважды — сначала за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, причем за это нарушение он уже оштрафован. Второй раз задерживали по 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Однако, как уверяет Климов, он «был просто пьян и никакие лозунги не скандировал», – говорится в отчете Меркачевой.

Напомним, 27 июля столичные правоохранители поставили рекорд по задержаниям — всего в автозаки отправились более тысячи человек.