Актер театра «Современник» арестован на 8 суток за дискредитацию московской полиции. Он изобразил пьяного инспектора

Актер театра «Современник» Дмитрий Смолев получил восемь суток административного ареста за участие в съемках ролика в форме сотрудника ГИБДД. ОБ этом 31 июля сообщает ТАСС.

На видеозаписи, опубликованной в соцсети TikTok, Смолев изображал инспектора ГИБДД в состоянии сильного опьянения.

«В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел», — сообщили в столичном главке.

Как пишут в Facebook очевидцы, о задержании Смолева накануне вечером перед спектаклем «Дюма» сообщил его режиссер Михаил Ефремов. Играл в результате Евгений Павлов из второго состава. На Смолева составили протоколы по статьям 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды) и 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).