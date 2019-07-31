Оборванную контактную сеть под Петербургом вернули на место. Электрички снова едут в Антропшино

Железнодорожники справились с ремонтом обвалившейся над путями конструкции в Гатчинском районе Ленобласти к вечеру 31 июля.

Как сообщает ОЖД, движение было восстановлено в половину шестого вечера, на ремонт потребовалось около шести часов.

Столб возле станции Антропшино накренился около одиннадцати утра, одна из опор над путями сломалась, провода были порваны. Электрички пустили www.fontanka.ru/2019/07/31/078/ по другому маршруту, через Новолисино, задержка некоторых в пути достигала двух часов.