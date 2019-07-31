ФРС США снизила ключевую ставку впервые за десять лет. Американские экономисты видят «неопределенность в мировой экономике»

Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 2-2,5%. Об этом 31 июля сообщается на сайте ведомства.

Снижение произошло впервые с 2008 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее говорил о необходимости бороться с низкой инфляцией — в США она остается ниже целевых 2%. Слишком медленный рост цен способствует сохранию низких процентных ставок по кредитам. В случае нового кризиса ФРС не сможет стимулировать экономику, возникнет риск дефляции.

Среди причин решения о снижении ставки в ФРС также называют «неопределенность в мировой экономике», а также торговые войны, развязанные президентом Дональдом Трампом.