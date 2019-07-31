«Это надо что-то писать, куда-то ходить». Продюсер Бари Алибасов поленился судиться с производителями «Крота»

Переживший глоток химиката для очистки труб под брендом «Крот» Бари Алибасов счёл слишком хлопотным судиться с производителями. На здоровье он не жалуется.

Об этом он 31 июля рассказал ТАСС. Продюсер отметил, что сперва действительно намеревался подать на производителя средства, «АМС-Медиа», в суд, но узнав, как проходит процедура, передумал. «Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», – цитирует его издание.

Он также отметил, что чувствует себя хорошо.

Бари Алибасов после глотка очистителя 4 июня был госпитализирован с ожогами пищевода, на несколько дней его погрузили в кому. Продюсер, сообщали его коллеги и родственники, перепутал бутылки, виной тому слабое зрение. По одной версии он хотел воды, по другой — йогурта. Его супруга в тот момент, когда Алибасов был без сознания, называла решение подавать иск «принципиальным».