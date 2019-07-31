Ушла из жизни зампредседатель Конституционного суда Ольга Хохрякова. Её стаж в КС подбирался к четверти века

Заслуженный юрист, судья Конституционного суда Ольга Хохрякова скончалась 31 июля на 71 году жизни. Последние 11 лет она занимала пост заместителя Валерия Зорькина.

Ольга Хохрякова работала в Конституционном суде с октября 1994 года, в 2008-ом избрана заместителем председателя. В дальнейшем переназначалась ещё дважды, последний раз — в декабре 2018 года. Тогда представлявший её сенаторам глава КС Валерий Зорькин назвал её одним из лучших специалистов страны по трудовому и социальному праву.

"Уход Ольги Сергеевны – невосполнимая утрата для всего Конституционного Суда. Её всегда отличали доброжелательная и спокойная манера общения, готовность выслушать, вникнуть в проблему и оказать помощь. Её любили как надежного товарища, верного друга, светлого человека", — говорят в КС, выражая соболезнование родным и близким.

Ольга Хохрякова родилась 11 января 1949 года в семье профессиональных юристов. Выпускница Свердловского юридического института, до Конституционного суда работала следователем районной прокуратуры, трудилась в институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, с 2002 года преподавала. Хохрякова – доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, автор многочисленных работ в области права. В 2016 году отмечена президентской благодарностью "за большой вклад в развитие конституционного правосудия в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность".