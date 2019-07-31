Грузовик с полыхающим кузовом прокатился по Ржевке. Впечатлений горожанам добавила надпись «метан» на борту

Передвижной пожар впечатлил жителей Красногвардейского района Петербурга вечером 31 июля. Грузовик проехал по Ржевке, предвещая большие масштабы катастрофы.

Видеозапись и фотографии «призрачного перевозчика» (по аналогии с фильмом «Призрачный гонщик», в котором герой Николаса Кейджа разъезжал на полыхающим мотоцикле) в соцсетях опубликовали очевидцы. Грузовик катался в микрорайоне Ржевка, видели его, например, на Косыгина. «Хорошо хоть на заправку не заехал», – комментировали пользователи кадры, на которых автомобиль проезжал мимо АЗС.

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Своеобразную рекламу водитель сделал компании «Островок» – номер на машине совпадает с тем, что указан на сайте этой организации. Она специализируется на грузоперевозках, в том числе строительных материалов.

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Как сообщили «Фонтанке» в «Островке», водитель перевозил поддоны вперемешку с песком, каким образом все это загорелось, пока не ясно. Что касается надписи «метан», то она свидетельствует лишь о том, что машина использует этот газ в качестве топлива. «А все потому, что мы по указу президента переходим на экологически чистое топливо. Слава богу, не взорвался, все хорошо закончилось», – добавили в компании.

Путь, как утверждают очевидцы, грузовик закончил в кустах возле 36-го дома по улице Коммуны. Там он выгрузил полыхающие поддоны, пожар дотушили с помощью сотрудников МЧС.