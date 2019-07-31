Медведев: Тушить лесные пожары нужно на месте, а не из окон министерств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что федеральный центр поможет регионам, где горят леса. При этом председатель правительства предупредил местных руководителей о необходимости лично контролировать ситуацию на месте.

"Поддержку и помощь регионам по линии федерального центра и бюджета Российской Федерации мы, конечно, окажем. Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов", – заявил глава кабинета министров на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибири 31 июля, сообщает ТАСС.

"Это очевидная вещь, просил бы всех еще раз вспомнить об этом, – сказал Медведев. – Положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление".

Премьер подчеркнул, что непосредственной опасности для населения от пожаров в Сибири нет, но борьбу с огнем нужно продолжать.