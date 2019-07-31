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Авто
31.07.2019 19:25
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Немалая цена на электромобили и запреты на машины с ДВС породили решение подешевле

Несмотря на то что переход на электромобили уже видится неизбежным, гибриды и электрические машины все еще составляют 3% от общего объема продаж. Причин несколько, но одна из основных – значительно более высокая по сравнению с традиционными автомобилями цена новых электрокаров. Однако есть и другой путь – превратить в электрический практически любой автомобиль с ДВС.

Чтобы превратить старый бензиновый автомобиль в электрический, может быть достаточно всего лишь 8500 евро – сравнительно недорогой способ избежать грядущих запретов на въезд в большинство европейских городов, пишет 31 июля Bloomberg.

В качестве примера издание приводит французский стартап Transition-One, который именно за эту сумму берется электрифицировать почти любой старый автомобиль марок Fiat, Volkswagen, Renault или Peugeot. Французам конверсия обойдется еще дешевле: с учетом государственных субсидий переоборудование популярного Renault Twingo, к примеру, будет стоить всего 5000 евро.

Продукция Transition-One в первую очередь предназначена для тех, кто не может позволить себе новый электромобиль, стоящий, как правило, значительно больше 20 000 евро. За значительно меньшую сумму тот же Twingo 2009 года выпуска превращается во вполне приемлемый электромобиль с достаточным для города пробегом в 180 километров на одном заряде.

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Для сравнения: Renault Zoe имеет запас хода в 210 километров, но цена на него начинается от 23 000 евро без учета оплаты аренды батареи (50 евро в месяц). Батарею можно и приобрести, но тогда цена Zoe увеличится еще на 8900 евро.

Конверсия бензиновых автомобилей в электрические становится уже трендом. Сегодня этим заняты производители автомобилей премиум-класса, такие, как Aston Martin или Jaguar. Они в основном переводят на электричество свои классические и винтажные автомобили.

Подключились и производители автокомпонентов. Так, Bosch наладил выпуск модулей, которые ставятся, например, в Volkswagen Golf на штатные места крепления обычного двигателя и превращают его в электромобиль. Есть и целый ряд компаний по обе стороны океана, которые готовы превратить в электромобиль практически любое транспортное средство, вплоть до трактора. Причем некоторые из них, как известная своими неожиданными проектами американская компания EV West, даже продают компоненты для самостоятельной конверсии автомобилей почти всех популярных марок.

В течение следующих десяти лет в 24 городах Европы, в которых проживает 62 миллиона человек, собираются запретить использование дизельных двигателей, отмечает Bloomberg. Власти 13 из них готовы ввести полный запрет на эксплуатацию автомобилей с двигателями на ископаемом топливе. Уже сейчас такое законодательство принято в Барселоне, Лондоне и Риме, правда зона действия запретов ограничивается пока что центральными районами этих столиц.

Так что жителям европейских городов очень скоро придется столкнуться с дилеммой: покупать новый электромобиль или переделывать старый. По прогнозу нынешнего главы Mercedes-Benz Ола Каллениуса, дешеветь электромобили не будут, так что переделка уже имеющихся автомобилей с ДВС становится все более привлекательным решением, тем более что большинство таких переделок обратимо, то есть при желании можно установить бензиновый двигатель обратно.

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