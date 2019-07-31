В США одобрили санкции против «Северного потока - 2»

Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщает Reuters.

Согласно законопроекту, ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода. Это относится к тем, кто сдает в аренду или обеспечивает техническую поддержку и страхование судов для строительства «Северного потока – 2». После рассмотрения в комитете документ должен будет пройти через голосование сената в полном составе, а затем законопроект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Северный поток – 2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского газа. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши.

Ранее в среду, 31 июля, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле объявил, что первый газ по «Северному потоку – 2» поступит до полуночи 31 декабря. Он уточнил, что 70 процентов трубопровода уже уложено по дну моря, задержек в реализации проекта не ожидается.