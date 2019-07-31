Удар в лицо кондуктора троллейбуса за сорок рублей стал уголовным делом. Следствие считает петербуржца хулиганом

Дознание Кировского района Петербурга возбудило уголовное дело после нападения на кондуктора троллейбуса 45-го маршрута, которая с работы уехала в карете скорой помощи.

Как 31 июля сообщает пресс-служба регионального управления МВД, дело возбуждено по 213-й статье УК. Неизвестному пассажиру троллейбуса вменяют хулиганство в транспорте общего пользования.

Видеозапись из салона троллейбуса, которая зафиксировала момент удара ночью 24 июля, ГУП «Горэлектротранс» 31-го числа дополнило фотографиями разыскиваемого. Агрессивному пассажиру не понравилось, что его попросили пересесть в другой троллейбус – тот, на котором он ехал, сломался на перекрестке Ленинского проспекта и бульвара Новаторов. Кондуктор вслед за ударом затылком приложилась к поручню, ей потребовалась госпитализация, медики диагностировали сотрясение мозга.