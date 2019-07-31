Водители Петербурга и области устроили «охоту» на автобусы. Гатчинский лихач на «Гольфе» оказался без прав

За прошедшие сутки – 30 июля – на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло почти четыреста ДТП. Из них сразу несколько – с участием автобусов.

Как сообщает 31 июля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, во вторник инспекторы зафиксировали в Петербурге 326 дорожных аварий, из которых в 20 пострадали люди. Травмы получили 27 человек, несовершеннолетних среди них не было. Один человек погиб.

Утром отличились водители каршеринговых автомобилей, вечером в серьезную аварию попал мотокицлист. 40-летний байкер столкнулся с трамваем на проспекте Науки и получил тяжелые травмы. Но сильнее всего не везло автобусам.

В начале девятого часа утра на Советской улице водитель автобуса № 115А, избегая аварии, применил экстренное торможение, и в салоне упали несколько пассажиров. Семерым потребовалась медицинская помощь. Позже в «Пассажиравтотрансе» рассказали, что происшествие спровоцировала излишняя вежливость соседей по дороге.

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Вечером на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов автомобиль SEAT Leon угодил под рейсовый автобус, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото с места ДТП, водителю легковушки не удался маневр перестроения.

Немногим позже на Народной улице водитель Chevrolet Lanos приехал в маршрутку на остановке у дома 16, пишут очевидцы. В этом ДТП легковушка получила гораздо более серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Но самое серьезное ДТП с автобусом произошло поздним вечером в Гатчинском районе Ленобласти. В 22:05 у дома 49 по проспекту 25 Октября в Гатчине 37-летний гражданин Украины, управляя автомобилем Volkswagen Golf, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом К18а, за рулем которого был 43-летний мужчина. В результате пострадали водитель «Гольфа» и его пассажир. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии. Как отмечает «Дорожный инспектор» со ссылкой на гатчинский отдел ГИБДД, водитель легковушки права никогда не получал. «Пьяные за рулем решили покататься по вечерней Гатчине. Судя по начатой бутылке водки, которая была в салоне, ею и разогревались», – пишут в группе.

Всего за прошедший день в Ленобласти произошло 60 ДТП. Пострадавшие были в четырех случаях: пятеро взрослых и один ребенок. Погибших не было.