Полицейский осведомитель застрелен в Петербурге. Его убийство изначально рассматривали как передел наркотрафика

Жертвой заказного убийства в Петербурге стал сотрудничавший с полицией житель Купчино Николай Савельев. Под суд отдан предполагаемый исполнитель Виктор Фадеев.

О мотиве убийства Савельева стало известно 31 июля из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга. «У организатора преступления возникла личная неприязнь к потерпевшему, исполнявшему свой общественный долг. Он заключался в пресечении распространения наркотических средств и выразился в участии в результативных оперативно-разыскных мероприятиях», – объяснили в пресс-службе судов позицию обвинения.

Поздно вечером 26 апреля 2018 года Фадеев подкараулил Савельева на Пражской улице и один раз выстрелил ему в спину. Пистолет спрятал у железнодорожной станции Лаврики, а за вознаграждение получил Honda Civic.

Уголовное дело Фадеева поступило в Санкт-Петербургский городской суд.

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Организатором преступления считается петербуржец Антон Иконников, которого вместе с Фадеевым задержали в мае 2018 года. Правоохранительные органы видели убийство как передел наркотического рынка.

«Полицейские установили, что 34-летний петербуржец для разрешения конфликта, возникшего из-за передела наркотрафика во Фрунзенском районе, привлек своего знакомого к убийству конкурента», – так звучала официальная версия.

В Следственном комитете расправу с Савельевым пытались списать на бытовой конфликт. «По версии следствия, местный житель, испытывая неприязненные отношения к потерпевшему, решил совершить его убийство», – говорилось в релизе ГСУ СУ Петербурга.

Савельев ранее привлекался к уголовной ответственности, последний приговор за незаконный оборот наркотиков получил в декабре 2017 года, но незадолго до гибели перешел на сторону полиции, согласившись с ролью осведомителя.

Антон Иконников продолжает находиться под стражей. Его проверяли на причастность к организации покушения на боксера и поножовщине в психиатрической больнице, где Иконников проходил обследование.