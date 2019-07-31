На матче «Зенит» – «Краснодар» будет работать ВАР

Стали известны имена судей, которые обслужат матч 4 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» в субботу, 3 августа, в Петербурге. Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов из Москвы.

Кроме того, на игре будет использована система видеоповторов ВАР. Отвечать за ее работу будут Виталий Мешков и Алексей Матюнин.

Напомним, что впервые в матчах РПЛ система ВАР была использована на матче «Динамо» – «Рубин» 21 июля, однако рефери ни разу не обратился к помощи новой технологии. Первым арбитром, который это сделал, стал петербуржец Владислав Безбородов. Это произошло на игре ЦСКА – «Локомотив» 28 июля.