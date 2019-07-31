Петербургский избирком зарегистрировал 25 кандидатов от «Партии роста» в муниципалитеты Фрунзенского района. В том числе её городского лидера Швеца

Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала 25 кандидатов от «Партии роста», в том числе лидера петербургского отделения Павла Швеца, в двух муниципалитетах Фрунзенского района – «Балканском» и №75. Такое решение горизбирком принял на заседании 31 июля в результате долгой дискуссии: некоторые члены комиссии предлагали не регистрировать кандидатов самостоятельно, а отправить их дела на пересмотр в территориальный избирком.

Именно в этих двух муниципалитетах команда Павла Швеца столкнулась с самыми серьезными трудностями. Местные избирательные комиссии, которые организовывали выборы в этих округах в начале избирательной кампании, отказали кандидатам в регистрации. Затем петербургский избирком, признав, что эти комиссии нарушают закон, отобрал у них полномочия и передал их территориальной избирательной комиссии (ТИК) №29 Фрунзенского района. Однако и там не смогли вовремя разобраться с регистрацией кандидатов от «Партии роста».

Комиссия несколько раз выносила этот вопрос на заседание, но голоса разделялись поровну. Именно поэтому в «Партии роста» настаивали, чтобы городской избирком зарегистрировал их кандидатов самостоятельно, а не отправлял дела на пересмотр в ТИК: как заявил на заседании Павел Швец, «объективно территориальная комиссия сейчас не способна принять решение относительно нашей регистрации». Горизбирком признал бездействие ТИКа незаконным.

Фрунзенский район – это территория, по которой несколько раз избиралась в Госдуму Оксана Дмитриева, ныне лидер фракции «Партии роста» в петербургском Заксобрании. В 2016 году она проиграла выборы в этом округе единороссу Михаилу Романову. Он и сейчас принимает активное участие в муниципальной кампании на этой территории, утверждают в «Партии роста», связывая трудности в регистрации с влиянием депутата на избирательные комиссии.

Всего «Партии роста» выдвинула в муниципалитеты Фрунзенского района почти 70 человек. Вмешательство городской избирательной комиссии потребовалось также для регистрации кандидатов в муниципалитет «Георгиевский» – там муниципальный избирком изначально тоже отказался допустить выдвиженцев до выборов.