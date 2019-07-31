В Харькове памятник бандеровцам разрисовали в цвета флага Польши

Неизвестные разрисовали в Харькове памятный знак боевикам запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА) в цвета государственного флага Польши. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Гражданин выявил нарушение в Молодежном парке и сообщил в полицию. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению правонарушителей и их местонахождение", – сказано в сообщении. Полиция также опубликовала фотографию разрисованного памятного знака.

Знак был установлен в 1992 году, его неоднократно пытались снести, однако каждый раз восстанавливали. В апреле 2013 года была похищена его часть – гранитный камень, а в феврале 2014 года – памятный крест, который относился к монументу. В июне и июле текущего года группа молодых людей облила его красной краской – в цвет флага СССР. А в конце 2014 года монумент был даже взорван, однако его вновь восстановили.