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Происшествия
31.07.2019 18:37
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Дольщики ликуют. Владельца «Норманна» арестовали на два месяца

Выборгский районный суд избрал меру пресечения владельцу строительного холдинга «Норманн» Владимиру Смирнову.

На заседании 31 июля следствие заявило, что Смирнова нельзя отправлять под домашний арест – его подозревают в крупном мошенничестве, уголовное дело по статье 159 УК возбуждено в начале 2019 года. По версии ГСУ ГУ МВД, владелец «Норманна» уводил перечисленные дольщиками денежные средства на счета подконтрольных ему компаний.

Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

Владельца компании задержали на четвертый день голодовки дольщиков  – 29 июля. Они добиваются передачи проблемных объектов другому инвестору, «Промтехконтакту», а Владимир Смирнов якобы не подписывает необходимые документы.

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Когда Смирнова повели в зал толпа ожидавших его дольщиков ожила. «Ведут этого! Давайте ему свистеть», – предложили самые дерзкие. – «Столько лет коту под хвост!». Кто-то робко возразил: «Ему же неудобно будет в наручниках...». «Да не думайте о нем! У вас мама не дожила до этого дня и квартиры», кричали другие.

«Не позднее июня 2014 года Смирнов совместно с иными лицами из числа руководителей НОА «ИСТ Норманн» разработал план по хищению денежных средств у неопределенного круга лиц, привлеченных в качестве участников долевого строительства многоквартирного жилого дома в Санкт-Петербурге, поселок Парголово, Ольгинская дорога, участок 5», – считает следователь по особо важным делам 5-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД Петербурга Сабанчиева.

По ее мнению, Смирнов в течение 2015-2017 годов привлек 774 участника долевого строительства и заключил с ними договоры на общую сумму 1 млрд 489 млн рублей.

«При этом на строительство дома затрачено 80 млн рублей», – уверены в следствии», – зачитала следователь.

И добавила, что Смирнов имеет возможность скрыться, похищенное не нашли, а дело вызывает широкий общественный резонанс. Поэтому попросила заключить его под стражу на два месяца.

Адвокат заявила, что арест Смирнова ухудшит состояние потерпевших дольщиков. И ходатайствовала продлить срок задержания до 72 часов. А также об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сам Смирнов заявил, что ищет инвестора, как и обещал следствию.

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«Не согласен с заключением под стражу. Я не привлёк инвестора, но один из объектов строится – Ижора-парк», сказал Смирнов.

И добавил, что в условиях шумихи очень трудно найти инвестора и вести переговоры.

«Мы можем построить объекты только с крупным инвестором, который имеет деньги и не боится риска. Заведены уголовные дела на руководителей, компания в банкротстве – многие инвесторы отказываются от переговоров», – сказал топ-менеджер.

Он рассказал, что ведёт переговоры с «ПСК Ремпуть» и руководство компании вскоре должно приехать в Петербург на объект. А его адвокат продемонстрировала договор с компанией, подписанный, правда, только Смирновым. Потерпевшие заявили, что не верят обещаниям Смирнова и потребовали заключить его под стражу. Судья Елена Сысойкина ему не поверила тоже и отправила в СИЗО-1 на два месяца – по 28 сентября 2019 года. «Если бы не выборы, ничего бы не было», – констатировали дольщики.

 

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