Чиновник Смольного, который больше не принимает наркотики, стал миллионером на зарплатах подчинённых. Суд оставил его на свободе

Куйбышевский суд приговорил бывшего главу подведомственного Смольному Центра контроля качества. Ростислав Шипицын, почти два года складывавший в свой карман премии подчинённых, наказан условно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 31 июля, Шипицын признан виновным в использовании полномочий для присвоения вверенных ему бюджетных средств, предназначенных для выплат сотрудникам учреждения. Установлено, что с сентября 2015 года по июль 2017-го свой кошелёк за чужой счёт чиновник пополнил почти на 7,9 млн рублей.

Некоторые работники Центра контроля качества несли премии и выплаты начальству добровольно. Как писала «Фонтанка», под обязательство делиться их принимали на работу. Шипицын попал под уголовное дело уже после того, как в апреле прошлого года сложил полномочия. Разлука со Смольным далась тяжело: по собственному признанию, красок жизни добавляли наркотики, но от вредных привычек уже отказался.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года», – сообщили в пресс-службе.

Экс-чиновник признал вину, деятельно раскаялся и частично расплатился. В рамках гражданского иска он должен ещё немногим меньше 7,4 млн рублей.