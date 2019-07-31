Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +16
$ 63.42р
70.74р
18:52 31.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
31.07.2019 18:30
Печать

Чиновник Смольного, который больше не принимает наркотики, стал миллионером на зарплатах подчинённых. Суд оставил его на свободе

Куйбышевский суд приговорил бывшего главу подведомственного Смольному Центра контроля качества. Ростислав Шипицын, почти два года складывавший в свой карман премии подчинённых, наказан условно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 31 июля, Шипицын признан виновным в использовании полномочий для присвоения вверенных ему бюджетных средств, предназначенных для выплат сотрудникам учреждения. Установлено, что с сентября 2015 года по июль 2017-го свой кошелёк за чужой счёт чиновник пополнил почти на 7,9 млн рублей.

Некоторые работники Центра контроля качества несли премии и выплаты начальству добровольно. Как писала «Фонтанка», под обязательство делиться их принимали на работу. Шипицын попал под уголовное дело уже после того, как в апреле прошлого года сложил полномочия. Разлука со Смольным далась тяжело: по собственному признанию, красок жизни добавляли наркотики, но от вредных привычек уже отказался.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года», – сообщили в пресс-службе.

Экс-чиновник признал вину, деятельно раскаялся и частично расплатился. В рамках гражданского иска он должен ещё немногим меньше 7,4 млн рублей.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
pixabay.com
31.07.2019 17:54

В ПСК рассказали, кому будут выгодны ипотечные каникулы

Россияне получили право на ипотечные каникулы - соответствующий закон вступил в силу сегодня, 31 июля. Эксперты ГК «ПСК» считают, что инициатива положительно скажется на динамике ипотечных сделок, а также строительной и банковской отраслях, в целом.
фото предоставлено ГК «КВС»
31.07.2019 13:16

Губернатор Ленинградской области открыл пожарное депо в «Ясно.Янино»

30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новое пожарное депо на территории жилого квартала «Ясно.Янино», застройщиком которого является группа компаний «КВС».
Группа ЦДС
31.07.2019 12:29

Стартует IV сезон конкурса «АРХпроект»

Группа ЦДС и журнал «Проект Балтия» объявляют о старте всероссийского профессионального студенческого конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект».
LEGENDA Intelligent Development
31.07.2019 09:49

Решайся быстрее – покупай выгоднее

При принятии решения о приобретении квартиры в проектах «Московский, 65», «LEGENDA Героев» и II очереди «LEGENDA Комендантского» в течение 7 дней после первого обращения в офис продаж компании покупатели смогут воспользоваться специальными условиями от застройщика.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.07.2019 18:00

ЖК «Образцовый квартал 5» подтверждает класс комфорта

Принято считать, что в малоэтажке лифт не нужен. Однако сегодня подъёмный механизм – не только удобство, но проявление уважения к жильцу. Наличие лифта придаёт статус жилому объекту и повышает его класс комфорта.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
30.07.2019 17:12

В микрорайоне Янино открылось пожарное депо

Голландский квартал «Янила» от компании «Ленстройтрест» отныне может по праву гордиться бравыми высокопрофессиональными пожарными, которые «поселились» неподалеку от квартала. На улице Ясная в микрорайоне Янино состоялось официальное открытие пожарной части №149 «ОГПС Всеволожского района «КГУ «Леноблпожспас».
LEGENDA Intelligent Development
29.07.2019 17:13

Паркинг в комплекте с квартирой

Для покупателей жилья в строящихся проектах застройщика действует специальное предложение: при покупке квартиры — паркинг в комплекте.
«Аквилон Инвест»
29.07.2019 16:46

Редевелопмент территории Петмола в Адмиралтейском районе завершат к 2022 году

В июле началось освоение земельного участка, расположенного у метро «Фрунзенская».
Glorax Development
29.07.2019 15:54

Продолжается монтаж шпиля в жилом комплексе Golden City

Масштабный проект компании Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова Golden City в скором времени обретёт архитектурную доминанту – золотой шпиль. На сегодняшний день в VI квартале Golden City завершена установка 3 яруса конструкции.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
29.07.2019 15:30

Александр Беглов посетил школу на пр. Космонавтов, которую строит «Эталон ЛенСпецСМУ»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся объектов инфраструктуры Пушкинского и Московского районов Санкт-Петербурга, среди которых была школа на проспекте Космонавтов.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
29.07.2019 13:13

Александр Беглов осмотрел построенные в ЖК «Северная долина» социальные объекты

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сообщает о визите временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Новые социальные объекты планируется открыть в сентябре.
Setl Group
29.07.2019 12:44

Дорожки из террасной доски и площадки для отдыха украсили берег ЖК «Невские паруса»

Берег у жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» превратился в уютное место для прогулок и отдыха. Девелопер Setl Group реализовал здесь проект рекреационной зоны, сохранив первозданную красоту и уникальность живописной территории, где Нева делает крутой поворот.