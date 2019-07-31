Так не мёрзли со времён императора Александра III. Главный синоптик Петербурга рассказал о рекорде уходящего июля

В Петербурге последний день обычно самого жаркого месяца обновил «отрицательный» рекорд. Метеорологи говорят, что почти таким же промозглым 31 июля выдалось на исходе царствования Александра III.

Как сообщил «Фонтанке» Александр Колесов, предыдущий температурный рекорд был установлен 31 июля 1894 года, когда столбик термометра сполз до 13,8 градуса. В последний июльский день этого года ждали как минимум 14, но петербуржцам уже досталось на два градуса ниже. Неприятных ощущений добавил моросящий дождь и ожидание отмеченных в прогнозе порывов ветра.

Предчувствующие мороз ещё накануне успели разглядеть снег, но, как заверяет Колесов, ошиблись. По данным Северо-Западного гидромета, похолодание нужно перетерпеть – температура пойдёт вверх уже с 1 августа, но потепление будет поступательным.