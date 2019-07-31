Законопроект о тушении пожаров вне зависимости от экономической целесообразности внесли в Госдуму

Депутаты российского парламента предлагают внести изменения в Лесной кодекс РФ, которые запретили бы региональным властям отказываться от борьбы с возгораниями в лесах, основываясь на прогнозе о возможном ущербе. Законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Не допускаются прекращение либо приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров, в том числе при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен», – говорится 31 июля в тексте законопроекта.

По версии авторов нововведений, которые подготовили члены партии «Справедливая Россия», именно отказ от тушения становится одной из причин увеличения площади лесных пожаров в стране.

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Ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил о необходимости пересмотра документа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 2015 года. Именно на его основании в Сибири и на Дальнем Востоке перестали тушить возгорания.

Губернатор Красноярского края, одного из самых пострадавших от стихии регионов, Александр Усс рассказал, что пожары в труднодоступных районах – это «естественное, природное явление», которое тушится «естественным путем – выпадением осадков».