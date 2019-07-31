«Буквоед»: Обыски напрямую не связаны с деятельностью компании, магазины работают

Полиция в сопровождении СОБРа могла прийти в офис «Буквоеда» на Минеральной улице в Петербурге из-за деятельности контрагента компании.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе сети книжных магазинов, сотрудники еще пытаются разобраться, с чем к ним пришли. «По имеющейся информации, это напрямую не связано с непосредственной деятельностью компании «Буквоед». Проверка проводится по одному из контрагентов», – добавили в пресс-службе и отметили, что магазины, в том числе служба заказа через Интернет, работают в обычном режиме.

Насколько известно «Фонтанке», в магазинах в настоящее время у сотрудников нет доступа к Сети.

Основатель «Буквоеда» Денис Котов сообщил «Фонтанке», что он только вернулся из поездки и не в курсе, с чем связаны следственные мероприятия, к нему с вопросами никто из правоохранительных органов не обращался.

Реклама



Оргтехнику и документы в офисе компании на Минеральной улице, дом 13, изымают с 11 утра 31 июля.

Слияние «Буквоеда» с «Читай-городом» было запущено в 2013 году, к 2018 объединились финансовые, юридические и производственные сектора. Сеть «Буквоед» была основана Котовым в 2000 году, должность гендиректора он занимал до ноября прошлого года. В СЗФО 143 розничных магазина под этим брендом.

Место Котова в Петербурге занял Дмитрий Репин, который ранее занимал должность финансового директора объединенной розничной сети (ОРС) «Читай-город — Буквоед». Всей сетью «Читай-города» руководит Михаил Иванцов.