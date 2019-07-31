В ПСК рассказали, кому будут выгодны ипотечные каникулы

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Россияне получили право на ипотечные каникулы – соответствующий закон вступил в силу сегодня, 31 июля. Эксперты ГК «ПСК» считают, что инициатива положительно скажется на динамике ипотечных сделок, а также строительной и банковской отраслях, в целом.

Закон защищает ипотечных заемщиков, потерявших работу или значительную часть ежемесячного дохода в размере более 30%. Если человек оказался в трудной жизненной ситуации, то определяется льготный период до шести месяцев, на который можно приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер. Закон применяется ко всем ипотечным кредитам с суммой займа до 15 млн. руб.

– Отсрочка действует единоразово. Однако, шесть месяцев – это вполне комфортный период для того, чтобы решить вопрос с финансами или найти новую работу, – говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. – Для банков такой вариант также предпочтительней, чем проблемный заёмщик, который не может выплатить ипотеку. Данная опцией будет более востребована для покупателей в масс-маркете, а в бизнес-классе и премиальной недвижимости подобные случаи станут скорее исключением. Однако, сугубо психологически, факт возможности ипотечных каникул дополнительно склоняет чашу весов в пользу ипотеки и покупки недвижимости.

Закон об ипотечных каникулах есть следующий шаг в политике властей, направленной на увеличение доступности жилья. Это и дополнительный плюс для семейных категорий заёмщиков, которые уже получили ряд преференций в виде продления маткапитала и понижения льготной ставки для многодетных семей. Эти и другие программы реализуют банки-партнёры наших проектов, – заключают в ПСК.

Установление на законодательном уровне понятия ипотечных каникул и их правил касается всех категорий жилой недвижимости и всех категорий заёмщиков, независимо от их семейного положения и возраста.

Информация о программах банков-партнёров ПСК предоставляется по телефону: (812) 640-38-38 и в отделах продаж.

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