"Это грандиозная победа". Трамп оценил решение суда США отклонить иск о "сговоре с Россией"

Президент США Дональд Трамп назвал грандиозной победой решение американского суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии (НКДП), связанный с приписываемым России вмешательством в президентские выборы 2016 года в США. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

Such a great victory in court yesterday on the Russian Hoax, the greatest political scam in the history of our Country. TREASON! Hopefully, the Attorney Generel of the United States, and all of those working with him, will find out, in great detail, what happened. NEVER AGAIN!!!!