"Это грандиозная победа". Трамп оценил решение суда США отклонить иск о "сговоре с Россией"

Президент США Дональд Трамп назвал грандиозной победой решение американского суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии (НКДП), связанный с приписываемым России вмешательством в президентские выборы 2016 года в США. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

Such a great victory in court yesterday on the Russian Hoax, the greatest political scam in the history of our Country. TREASON! Hopefully, the Attorney Generel of the United States, and all of those working with him, will find out, in great detail, what happened. NEVER AGAIN!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Juli 2019

"Вчерашний суд – это грандиозная победа над "российской мистификацией", которая была величайшей политической аферой в истории нашей страны. Предательством! Надеюсь, генеральный прокурор США и все, кто работает вместе с ним, выяснят в мельчайших подробностях, что произошло. Больше мы этого не допустим!" – заявил он.

Национальный комитет Демократической партии США подал иск к России, штабу Трампа и WikiLeaks в апреле 2018 года. Среди ответчиков также были указаны российская военная разведка – ГРУ – и бизнесмены Араз и Эмин Агаларовы. Демпартия требовала признать, что ответчики вошли в сговор для того, чтобы взломать их компьютерную сеть и похитить информацию, тем самым оказав влияние на результаты выборов. Она требовала многомиллионную компенсацию за ущерб.