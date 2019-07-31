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Бизнес
31.07.2019 17:48
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Порка на конюшне. Промсвязьбанк банкротит застройщика элитного комплекса апартаментов напротив Спаса на Крови

Подконтрольный ВТБ Промсвязьбанк близок к тому, чтобы забрать за долги историческое здание на углу Конюшенной площади и канала Грибоедова, где москвичи из A Project Development собирались строить элитный жилой дом Cheval Court.

Банкротный иск Промсвязьбанк подал 15 июля, говорится в картотеке арбитража. Сумма иска — 981 млн рублей. Ответчик – ООО «Таала», которому, согласно выписке из Росреестра, принадлежит здание на Конюшенной площади, 2д (7,5 тыс. м2), и участок в 3,3 тыс. м2 по этому же адресу.

Это дом постройки XVIII века, памятник архитектуры местного значения, находится прямо напротив храма Спас на Крови. В начале прошлого года в нем начались работы по «приспособлению с элементами реставрации» под комплекс апартаментов. На строительном щите значится оптимистичная дата окончания работ — июль 2019 года. Однако на сайте проекта сейчас указан более прагматичный 2 квартал 2020 года.

Этот проект предусматривает обустройство в здании 12 элитных квартир площадью до 650 м2. В продажу они пока не поступали, по самым скромным оценкам сервисов недвижимости, цены должны там начинаться минимум от 350 тыс. рублей за м2. Инвесторы проекта — московская группа A Project Development братьев Акимовых. Кроме Cheval Court, в их портфеле проектов еще два жилых комплекса в центре Москвы.

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Здание на Конюшенной площади A Project Development покупали как своеобразное наследство Промсвязьбанка. Сделка, по сообщениям СМИ, произошла в 2017 году, продавцом выступала девелоперская группа ПСН Дмитрия Ананьева, одного из прежних владельцев банка. Сейчас и дом, и земля под ним значатся в залоге у Промсвязьбанка. В залоге у него же с 2017 года находится и 100% долей в ООО «Таала».

Ранее Промсвязьбанк заявлял о намерении подать банкротный иск против самой A Project Development (ООО «А проджект девелопмент»). В июне 2019 года в компании введено наблюдение. Представители компании, берущие трубку по номеру, указанному на официальном сайте, с прессой общаться не желают.

Промсвязьбанк перешел к государству из-за огромных долгов в 2017 году. Контроль над ним осуществляет ВТБ. В качестве основного плана развития называется превращение Промсвязьбанка в опорный для предприятий ВПК. Сейчас его возглавляет Петр Фрадков, экс-глава Российского экспортного центра.

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